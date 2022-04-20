ABD’de koronavirüs kaynaklı can kaybı 989 bin 367’ye yükseldi

CALIFORNIA VAKA SAYISINDA İLK SIRADA YER ALIYOR

California, 9 milyon 171 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 6 milyon 795 binden fazla vakayla Texas ve 5 milyon 906 bini aşkın vakayla Florida izledi.

California, can kaybında da 89 bin 797 ile ilk sırada bulunurken, Texas'ta 87 bin 892, Florida'da ise 73 bin 738 kişi hayatını kaybetti.