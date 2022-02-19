ABD’de Kovid-19 kaynaklı can kaybı 934 bini aştı

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan ABD'de günün verileri açıklandı.

156 BİN 418 VAKA TESPİT EDİLDİ

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ülkede virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 156 bin 418 artarak 78 milyon 426 bin 305 oldu.

2 BİN 722 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ülkede 2 bin 722 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 934 bin 464'e çıktı.

California 8 milyon 888 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 6 milyon 567 binden fazla vakayla Texas ve 5 milyon 818 bini aşkın vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 83 bin 862 ile ilk sırada bulunurken Texas'ta 83 bin 447, Florida'da 68 bin 902 kişi hayatını kaybetti.

AŞILANAN KİŞİ SAYISI

Ülkede Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, 5 yaş ve üstü nüfusun yüzde 80,9'una en az bir doz, yüzde 68,7'sine iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlanan 12 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 44,6'sına hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 252 milyondan fazla kişiye ilk doz, 214 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 92 milyonu aşkın kişiye de hatırlatma dozu uygulandı.