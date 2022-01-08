ABD’de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 2 bin 614 kişi hayatını kaybetti

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten en çok etkilenen ülkeler arasıdna yer alan ABD'de günlük veriler açıklandı.

CAN KAYBI SAYISI 836 BİNİ AŞTI

Johns Hopkins Üniversitesi'nin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 900 bin 683 artarak 59 milyon 388 bin 623 olarak kayıtlara geçti. Ülkede 2 bin 614 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 836 bin 603'e çıktı.

CALIFORNIA, VAKA SAYISINDA İLK SIRADA YER ALIYOR

California, 6 milyon 3 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti yaklaşık 4 milyon 949 bin vakayla Texas ve 4 milyon 606 bini aşkın vakayla Florida izledi. California can kaybında da 77 bin 26 ile ilk sırada bulunurken bu rakam Texas'ta 76 bin 365, Florida'da ise 62 bin 688 oldu.

AŞILANAN KİŞİ SAYISI

Ülkede Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) verilerine göre, 5 yaş ve üstü nüfusun yüzde 78,8'ine en az bir doz, yüzde 66,4'üne iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 35,6'sına ise hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 246 milyonu aşkın kişiye ilk doz, 207 milyondan fazla kişiye ikinci doz, 73 milyonun üstünde kişiye ise hatırlatma dozu uygulandı.