ABD’de Kovid-19’dan can kaybı 788 bini aştı

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan ABD'de, günlük veriler açıklandı.

57 BİNİ AŞKIN VAKA TESPİT EDİLDİ

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 57 bin 893 artışla 49 milyon 52 bin 458'e çıktı.