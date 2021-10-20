ABD’de kuraklık krizi! California eyaletinde acil durum ilan edildi

SU TÜKETİMİNİN AZALTILMASI İÇİN ÇAĞRI YAPILDI

Californialılardan su tüketimlerini en az yüzde 15 azaltmalarını isteyen Newsom, kaldırım ya da arabaları akan suyla yıkama gibi aşırı su tüketen uygulamalarla mücadele konusunda eyaletin Su Kaynakları Denetim Kuruluna yetki verdi.