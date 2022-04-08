ABD’de kuş gribi tehlikesi büyüyor!

Yetkililerin bölgedeki diğer çiftliklerdeki kanatlı hayvanlardan da numune alınması için çalışmalara başladığına dikkati çekilen açıklamada, salgının acil halk sağlığı sorunu olmadığı vurgulandı.

Yıl başından bu yana, ABD'nin birçok eyaletindeki tavuk ve hindi çiftliklerinin yanı sıra Indiana'nın Dubois ve Greene bölgelerindeki 6 hindi çiftliğinde kuş gribi salgını yaşanmıştı.

Indiana, ülkedeki en çok ördek üretiminin yapıldığı eyalet olarak biliniyor.