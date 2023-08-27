ABD’de LGBT skandalı! Hadım edilip kıza benzetilen çocuk: Anne erkek olursam beni sevecek misin?

İnsanlığa son yıllarda artan bir şiddetle dayatılmaya çalışılan LGBT, ABD'de Başkan Joe Biden ve diğer kurumlar tarafından meşrulaştırılmaya devam ediyor.
ABD'de bu tedaviyi gören bir çocuğun yaşadığı dram da sosyal medyada gündem oldu.
'ERKEK OLURSAM BENİ SEVECEK MİSİN?'
Kız çocuğuna benzemesi için ailesinin kararıyla kimyasal yollarla hadım edilen Josey isimli çocuğun, annesine "Bazen erkek olduğumu düşünüyorum. Erkek olursam beni sevecek misin?" dediği görüntüler binlerce kişi tarafından paylaşıldı.
BU TEHLİKEYE KARŞI ÖNLEM ALINMALI
Videonun ABD'de yayın yapan NBC televizyonunda 2012 yılında çekilen bir programa ait olduğu ortaya çıksa da durumun vahametini gözler önüne seren bu görüntüler büyük tepki çekti.
Çocuklarını sapkın LGBT teröründen korumak isteyen vatandaşlar, yaklaşan büyük tehlikeye dikkat çekerek önlem alınması çağrısında bulundu.
Öte yandan, Josey'e hormon tedavisi uygulanmadan önceki görüntüleri de programda yayınlandı.