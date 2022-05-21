Son olarak anne babalar marketlere akın ederek son kalan mamaları da toplamaya başladı.

RAFLAR BOMBOŞ KALDI

Marketlerde adeta bebek maması yağması yaşanırken bomboş kalan raflar, krizin boyutunu da gözler önüne serdi. Bebek mamasının alımında sayı sınırlandırması bulunmadığı için birçok ebeveyn, bebeklerine mama alamayacak duruma geldi.

ANNE YAĞMACILARI İFŞA ETTİ

Bir annenin isyanı ise kameralara yansıdı.

Çocuğuna mama almak için markete giden ancak rafların bomboş olduğunu gören bir anne, tüm mamaları başka bir kadının topladığını fark etti.

ABD’de mama krizi büyüyor! Annenin isyanı kameraya yansıdı | Video

Kadını kameraya çeken anne, yapılan istifçiliği ifşa etti. Yağma yapılması nedeniyle diğer çocukların mamasız kaldığını söyleyen annenin haklı isyanı anbean kameralar yansıdı.