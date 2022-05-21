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Giriş Tarihi: 21.5.2022 13:38 Son Güncelleme: 21.5.2022 13:44

ABD’de mama krizi büyüyor! Annenin isyanı kameraya yansıdı

AA
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ABD’de mama krizi büyüyor! Annenin isyanı kameraya yansıdı

ABD'de bir süredir yaşanan bebek maması krizi giderek büyüyor. Tedarik zincirindeki aksamalar nedeniyle tırmanan krizde market rafları neredeyse tamamen boşalmış durumda. Yetkililer alımlarda “sakin olun” çağrısında bulunurken, alımlarda sınır bulunmaması nedeniyle adeta yağma yaşanıyor. Marketlerde yaşanan krize bir annenin haklı isyanı, anbean kameralara yansıdı.

ABD'de tedarik zincirindeki aksamaların da etkisiyle zirve yapan "bebek maması krizi" nedeniyle aileler son aylarda raflarda bebek maması bulmakta zorlanıyor. Üreticiler, tam kapasite çalışmalarına rağmen yoğun talebe yetişemediklerini bildirirken, marketlerdeki boş rafların yarattığı panik de giderek büyüyor.

ÜRÜNLER TOPLATILMIŞTI

Pudra içerikli bebek maması nedeniyle 4 bebeğin ağır hastalanması ve 2'sinin yaşamını yitirmesinin ardından FDA, Abbott'un Michigan'daki tesisinde inceleme başlatmıştı. Fabrika, şubat ayında bakteri riski nedeniyle kapatılırken, bazı ürünler "güvensiz" olduğu gerekçesiyle toplatılmıştı.

Üretimin durması ve piyasaya sürülmüş olan çok sayıda bebek mamasının da toplatılmasının ardından halihazırda ara madde bulunamama ve lojistik sıkıntıları krizi daha da artırdı.

Son olarak anne babalar marketlere akın ederek son kalan mamaları da toplamaya başladı.

RAFLAR BOMBOŞ KALDI

Marketlerde adeta bebek maması yağması yaşanırken bomboş kalan raflar, krizin boyutunu da gözler önüne serdi. Bebek mamasının alımında sayı sınırlandırması bulunmadığı için birçok ebeveyn, bebeklerine mama alamayacak duruma geldi.

ANNE YAĞMACILARI İFŞA ETTİ

Bir annenin isyanı ise kameralara yansıdı.

Çocuğuna mama almak için markete giden ancak rafların bomboş olduğunu gören bir anne, tüm mamaları başka bir kadının topladığını fark etti.

ABD’de mama krizi büyüyor! Annenin isyanı kameraya yansıdı | Video

Kadını kameraya çeken anne, yapılan istifçiliği ifşa etti. Yağma yapılması nedeniyle diğer çocukların mamasız kaldığını söyleyen annenin haklı isyanı anbean kameralar yansıdı.

BIDEN YASAYI İMZALADI

Beyaz Saray, ülkedeki tedarik krizinin aşılması için ABD Gıda ve İlaç İdaresinin (FDA) "gece gündüz" çalıştığını bildirdi.

ABD Başkanı Joe Biden, ülkede son dönemde bebek mamalarında yaşanan tedarik sıkıntısının giderilmesi için Savunma Üretim Yasası'nı imzaladı. Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın ülkede bebek mamalarında yaşanan tedarik krizinin çözülmesi amacıyla Savunma Üretim Yasası'nı yürürlüğe koyduğu belirtildi.

Biden'ın imzasıyla, ülkede mama üretimi için gerekli ham maddelerin üretimi hızlandırılacak ve üreticilere bebek maması üretimini hızlandırmaları için gerekli destek verilecek.

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ABD’de mama krizi büyüyor! Annenin isyanı kameraya yansıdı
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