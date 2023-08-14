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Giriş Tarihi: 14.8.2023 15:52

ABD’de mucize kurtuluş! 30 metreden düştü, hayata tutundu

ABD’nin ünlü gezi noktalarından Büyük Kanyon’da mucize denilen bir olay yaşandı. Ziyareti sırasında dengesini kaybeden ve 30 metre yükseklikten aşağı düşen 13 yaşındaki çocuk şans eseri hayatta kaldı.

AA
ABD’de mucize kurtuluş! 30 metreden düştü, hayata tutundu

ABD'nin Arizona eyaletinin kuzeyinde bulunan Büyük Kanyon'da (Grand Canyon) yaklaşık 30 metre yükseklikten düşen 13 yaşındaki Wyatt Kauffman, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kauffman, ailesiyle gittiği Büyük Kanyon Milli Parkı'nda diğer ziyaretçilerin fotoğraf çekilebilmesi için kenara geçip çömelerek bir taşa tek eliyle tutundu. Tutunduğu taştan eli kayan Kauffman, yaklaşık 30 metre yükseklikten düştü.

Acil durum ekiplerinin Kauffman'ı kurtarması 2 saat sürdü.

Ağır yaralanan Kauffman, tedavi altına alındığı hastaneden cumartesi günü taburcu edildi.

Kauffman, yerel televizyon kanalı KPNX'e yaptığı açıklamada, "Sadece uyandığımı, bir ambulansın arkasında olduğumu, bir helikoptere, uçağa bindiğimi ve buraya (hastaneye) geldiğimi hatırlıyorum." ifadesini kullandı.

Oğlunun kurtarılmasında yardımcı olan herkese teşekkür eden baba Brian Kauffman, "Böyle bir durumda iki saat sonsuzluk gibi." dedi.

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ABD’de mucize kurtuluş! 30 metreden düştü, hayata tutundu
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