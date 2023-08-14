ABD’de mucize kurtuluş! 30 metreden düştü, hayata tutundu

Kauffman, yerel televizyon kanalı KPNX'e yaptığı açıklamada, "Sadece uyandığımı, bir ambulansın arkasında olduğumu, bir helikoptere, uçağa bindiğimi ve buraya (hastaneye) geldiğimi hatırlıyorum." ifadesini kullandı.

Oğlunun kurtarılmasında yardımcı olan herkese teşekkür eden baba Brian Kauffman, "Böyle bir durumda iki saat sonsuzluk gibi." dedi.