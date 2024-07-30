ABD'de Müslümanlar, Biden'dan "İsrail'in soykırımını desteklemeyi bırakmasını" istedi

CAIR Ulusal Direktör Yardımcısı Mitchell, ABD'nin Gazze politikasına ilişkin açıklamada bulundu.

Mitchell, "Biden yönetiminin İsrail hükümetinin Gazze'deki soykırımına mali, diplomatik ve askeri destek sağladığı her gün, savaş suçlusu (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu daha da fazla insan hakları ihlali gerçekleştirme cesareti buluyor." ifadesini kullandı.

Biden yönetiminden sessizliğini bozmasını isteyen Mitchell, "Yumuşak söylemlere değil eyleme ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Mitchell, "Biden yönetimi, İsrail hükümetinin Gazze'de yürüttüğü etnik temizlik ve soykırımı destekleyen silah gönderimini durdurmalıdır." çağrısında bulundu.