ABD’de okullarda cep telefonuna yasak geliyor

ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde, eğitim-öğretim saatlerinde devlet okullarında öğrencilerin cep telefonu ve sosyal medya kullanımı yasaklanacak. ABD basınındaki haberlere göre, Los Angeles Birleşik Okul Bölgesi Yönetim Kurulu, öğrencilerin eğitim-öğretim saatlerinde cep telefonu ve sosyal medya platformlarını kullanmalarını yasaklayan kararı onayladı. Buna göre, 120 gün içerisinde karara ilişkin bir plan hazırlanacak ve Ocak 2025 itibarıyla söz konusu uygulama yürürlüğe girecek. Söz konusu yasak, ülkenin en büyük ikinci okul bölgesi olan Los Angeles'ta 429 binden fazla öğrenciyi ilgilendiriyor.Los Angeles Birleşik Okul Bölgesi Yönetim Kurulu üyesi Nick Melvoin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Burada öncü olacağımızı düşünüyorum ve bunun sonucunda öğrenciler, tüm şehir ve ülke bundan faydalanacak" dedi. Bu adımla sınıfta dikkat dağınıklığının engellenmesinin amaçlandığı belirtiliyor. ABD merkezli düşünce kuruluşu Pew Araştırma Merkezi'nin yaptığı bir ankete göre, ABD'deki öğretmenler, öğrencilerin cep telefonu kullanımı konusunda giderek daha fazla sorunla karşılaşıyor.