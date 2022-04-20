Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri ABD'de orman yangınları! Alevler 30 metreyi aştı
Giriş Tarihi: 20.4.2022 11:38

ABD'de orman yangınları! Alevler 30 metreyi aştı

AA
ABD’de orman yangınları! Alevler 30 metreyi aştı

ABD'nin Arizona eylaetinde başlayan yangınlar, şiddetli rüzgar nedeniyle yayıldı. Yangının akşam saatlerinde 23 kilometreye ulaşması üzerine böglede acil durum ilan edildi. Yetkililer, alevlerin 30 metreye kadar yükseldiğini belirterek 766 evin boşaltıldığını ve 1000 hayvanın tahliye edildiğini söyledi.

ABD'nin Arizona eyaletine bağlı Coconino County'de dün çıkan yangınların, şiddetli rüzgar nedeniyle yayıldığı bildirildi. Coconino County yetkilileri, alevlerin 30 metreye kadar yükseldiğini belirterek 766 evin ve bölgedeki 1000 hayvanın tahliye edildiğini açıkladı.

ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Dün sabah 40 hektarlık alanı kaplayan yangının, akşam saatlerine doğru 23 kilometrekareye ulaşması üzerine bölgede acil durum ilan edildi. Coconino Ulusal Ormanı sözcüsü Brady Smith, yangının, ilçe merkezi Flagstaff'ın daha yoğun nüfuslu bölgelerinden kuzeydoğuya, Sunset Crater Volcano Ulusal Anıtı'na doğru ilerlediğini kaydetti.

TAHLİYE ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Smith, yangının nüfusun kalabalık olduğu bölgelere yönelmemesini olumlu olarak nitelendirdi. Yetkililer, alevler kontrol altına alınana kadar yangında yaralanan olup olmadığının bilinmeyeceğini aktardı. İtfaiye ekiplerinin tahliye çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
ABD'de orman yangınları! Alevler 30 metreyi aştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA