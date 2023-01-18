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Giriş Tarihi: 18.1.2023 17:37

ABD'de perakende satışlardaki düşüş beklentileri aştı

ABD'de perakende satışlar, Aralık 2022'de aylık bazda yüzde 1,1 azalarak piyasa beklentilerinin üzerinde düşüş kaydetti.

AA
ABD’de perakende satışlardaki düşüş beklentileri aştı

ABD Ticaret Bakanlığı, Aralık 2022'ye ilişkin perakende satış verilerini açıkladı. Buna göre, perakende satışlar, geçen ay bir önceki aya kıyasla yüzde 1,1 azalarak 677,1 milyar dolar oldu.

KASIM 2022'DE YÜZDE 1 GERİLEMİŞTİ

Piyasa beklentileri, perakende satışların bu dönemde yüzde 0,8 azalması yönündeydi. Aralık 2022'de 12 ayın en büyük düşüşünü kaydeden perakende satışlar, Kasım 2022'de yüzde 1 gerilemişti.

Ülkede perakende satışlar, geçen ay yıllık bazda ise yüzde 6 arttı. Geçen yıl genelinde de toplam satışlar, 2021'e göre yüzde 9,2 yükseldi.

Bu dönemde perakende satışlarda görülen azalışta, mobilya, ev eşyaları, sağlık ve kişisel bakım ürünleri, motorlu taşıtlar ve parçalarını satan mağazalar ile benzin istasyonlarındaki satışlarda yaşanan düşüş öne çıktı.

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ABD'de perakende satışlardaki düşüş beklentileri aştı
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