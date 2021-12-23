ABD’de petrol rafinerisinde yangın: 4 yaralı

ABD'nin Texas eyaletine bağlı Baytown kentinde petrol ve doğalgaz şirketi ExxonMobil'e ait tesisteki petrol rafinerisinde yangın çıktı. Olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edilirken, tesisten alevler yükseldi. ExxonMobil tarafından yapılan açıklamaya göre yerel saatle 01.00 sıralarında çıkan yangın, benzin üretimi yapılan bir birimi etkiledi.