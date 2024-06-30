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Giriş Tarihi: 1.7.2024

ABD’de polis sahte silahlı çocuğu öldürdü

ABD’de polis sahte silahlı çocuğu öldürdü
ABD'nin New York eyaletinin Utica kentinde kovalamaca sırasında güvenlik güçlerine sahte tabanca doğrultan 13 yaşında bir çocuğun, polis tarafından vurularak öldürülmesi tepkilere yol açtı. 28 Haziran'daki olaydan sonra çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İncelemede, çocuğun elindeki silahın sahte olduğu ve gerçek mermi ateşleyemeyeceği ortaya çıktı. Mway'ın vurulması, Utica genelinde ve sosyal medya- da tepkilere yol açtı. Bir gurup emniyet bina- sının önüne giderek burada gösteri düzen- ledi. Soruşturma başlatıldı.
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ABD’de polis sahte silahlı çocuğu öldürdü
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