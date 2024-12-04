ABD’de şaşırtıcı iddia: Trump’ın FBI adayının İran geçmişi deşifre oldu

Amerikan CNN kanalına konuşan ve adları açıklanmayan iki kaynağa dayandırılan habere göre, FBI'ın yeni direktörü olması beklenen Patel, İranlı siber saldırganların hedefi olmuş.

Geçen aylarda Amerikan kamuoyuna yansıyan ve Trump'ın seçim kampanyasının İran tarafından siber saldırılarla hedef alındığı yönündeki açıklamaların ardından bugün kamuoyuna yansıyan iddia dikkati çekti.

Konuyla ilgili bilgi sahibi iki kaynak, soruşturmayı yürüten FBI'ın, Patel'i, İranlı siber saldırganlar tarafından hedef alındığı ve bazı görüşmelerinin takip edildiği yönünde bilgilendirdiğini söyledi.

Trump'ın başkanlık geçiş süreci sözcüsü Alex Pfeiffer, konuyla ilgili açıklamasında, doğrudan siber saldırıya ilişkin yorum yapmazken, Patel'in İran'la mücadele konusunda önemli bir isim olduğunu vurgulamakla yetindi.