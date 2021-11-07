ABD’de şaşkına çeviren olay: Hapishaneye dalış...

ABD'nin Florida eyaletinde polisin çalıntı araç ihbarı olduğu için durdurmaya çalıştığı minibüs şoförü, kaçarak bir dizi kaza yaptı ve ardından durarak köprüden atladı. Sahil güvenlik tarafından yakalanan şüpheli Bryan Gray'in kaçışını polis helikopteri görüntüledi.

ABD'de film gibi hırsız takibi: Şüpheli köprüden atlayarak kaçmaya çalıştı

Florida eyaletinde polisin 'dur' ihtarına uymayan minibüs şoförü, çalıntı araçla polisten kaçamaya başladı. Edison köprü üzerine gelen şüpheli Bryan Gray, köprünün üstünde aşırı süratten dolayı bir dizi kaza yaparak durdu.