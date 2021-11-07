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Giriş Tarihi: 7.11.2021 15:55 Son Güncelleme: 7.11.2021 15:59

ABD'de şaşkına çeviren olay: Hapishaneye dalış...

DHA
ABD’de şaşkına çeviren olay: Hapishaneye dalış...

ABD'de film sahnelerini aratmayan bir olay yaşandı. Florida eyaletinde polisin çalıntı araç ihbarı gerekçesi ile durdurmaya çalıştığı minibüs şoförü köprüden atlayarak kaçmaya çalıştı. O anları, polis helikopteri saniye saniye görüntüledi. Yetkililer, görüntüleri "Hapishaneye dalış" başlığıyla paylaştı.

ABD'nin Florida eyaletinde polisin çalıntı araç ihbarı olduğu için durdurmaya çalıştığı minibüs şoförü, kaçarak bir dizi kaza yaptı ve ardından durarak köprüden atladı. Sahil güvenlik tarafından yakalanan şüpheli Bryan Gray'in kaçışını polis helikopteri görüntüledi.

ABD'de film gibi hırsız takibi: Şüpheli köprüden atlayarak kaçmaya çalıştı

Florida eyaletinde polisin 'dur' ihtarına uymayan minibüs şoförü, çalıntı araçla polisten kaçamaya başladı. Edison köprü üzerine gelen şüpheli Bryan Gray, köprünün üstünde aşırı süratten dolayı bir dizi kaza yaparak durdu.

O ANLAR SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ

Köprünün üstünden atlayan ve yüzerek kaçamaya çalışan Gray, sahil güvenlik tarafından yakalandı. O anları, polis helikopteri saniye saniye görüntüledi. Yetkililer, görüntüleri "Hapishaneye dalış" başlığıyla paylaştı.

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ABD'de şaşkına çeviren olay: Hapishaneye dalış...
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