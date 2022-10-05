ABD’de seçim öncesi kürtaj tartışması! Cumhuriyetçi aday iddiaları reddetmişti ama...

Georgia eyaletinin Cumhuriyetçi Senato adayı Herschel Walker'ın, kendisinden hamile kalan kız arkadaşına kürtaj masrafları için kendi el yazısıyla yazılmış bir notla çek gönderdiği iddiasının, oğlu Christian Walker tarafından desteklenmesi medyada geniş yer buldu.

Eski Amerikan Futbol oyuncusu Walker'ın oğlu Christian'ın, bugün Twitter'dan yaptığı açıklamada, babasının özel yaşantısının adayı olduğu muhafazakar parti (Cumhuriyetçi Parti) ile uyuşmadığı, başka kadınlar için ailesini terk ettiği iddiaları büyük yankı uyandırdı.

Medyada yer bulan açıklamalarda, Walker'ın oğlu, babasının geçmişini bilen aile üyelerinin, kendisine aday olmaması gerektiğini söylediğini ancak babasının bu tavsiyeleri dinlemediğini belirterek, "Başka kadınlar için bizi terk ederek, bizi öldürmekle tehdit edip 6 ayda 6 kez taşınmak zorunda bırakarak, iyi bir aile babası olamazsın." ifadesine yer verdi.