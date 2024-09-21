ABD’de seçim yarışı başladı: Sandıklar kuruldu

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için Minnesota, Virginia ve Güney Dakota eyaletlerinde erken oy kullanma işlemleri başladı. Seçim gününde müsait olmayan ya da olası izdihamdan kaçınmak isteyen binlerce seçmen, sandık başına giderek oy kullandı. Çoğu eyaletin erken oylama imkânı sunduğu ABD'de, önümüzdeki günlerde birçok bölgede seçmenler sandığa gidecek. Illinois'te 26 Eylül, Montana ve Nebraska da 7 Ekim, Indiana ve Wyoming de 8 Ekim, Arizona'da 9 Ekim, Georgia'da 15 Ekim ve Iowa'da 16 Ekim'de erken oy kullanma işlemleri başlayacak. Tartışmalı bir konu olan erken oy kullanma işlemi, uzmanlar tarafından kritik önemde görülüyor.