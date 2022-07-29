ABD’de sel felaketi: Acil durum ilan edildi

Beshear, "Şu anda Kentucky tarihindeki en kötü, en yıkıcı sellerden birini yaşıyoruz. Yüzlerce kişi evini kaybedecek" dedi. Parklarda ve diğer tesislerde tahliye merkezleri açıldığı aktaran Besheari, "Bazı tesisler fırtınalardan etkilendiği için elektrik veya diğer bazı imkanlara erişimin olmayabilir. Sular altında kalan bölgenin bazı bölümlerinde içme suyu bulmak da zor olacak. Bu nedenle kamyonlarla içme suyu getirilecek" dedi.