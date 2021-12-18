ABD’de seri katil alarmı! Market arabasıyla…

Seri katil vakalarının en sık görüldüğü ülkelerden olan ABD'de, yeni bir olaylar zinciri gündeme geldi. Başkent Washington'da iki kadını öldürmekten suçlu bulunan bir adamın, çok daha fazla cinayet işlemiş olabileceğinin anlaşılmasının ardından medya da alarma geçti.