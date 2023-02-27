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Giriş Tarihi: 27.2.2023 17:43

ABD’de şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi: 12 yaralı

ABD’de etkili olan şiddetli fırtınada binlerce kişi elektriksiz kalırken, en az 12 kişinin yaralandığı belirtildi.

İHA
ABD’de şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi: 12 yaralı

ABD'nin orta kesimleri ile güneyinde etkili olan şiddetli fırtına maddi hasara neden oldu. Olumsuz hava şartları nedeniyle ülkede 231 binden fazla ev ve iş yerinin elektriksiz kaldığı belirtildi.

ON BİNLERCE KİŞİ ELEKTRİKSİZ KALDI

En az 7 hortumun etkili olduğu Oklahoma eyaletinde, 12 kişinin yaralandığı, on binlerce kişinin elektriksiz kaldığı ve evlerde hasar meydana geldiği belirtildi. Oklahoma, Kansas ve Teksas'ın bazı bölgelerinde şiddetli rüzgarların ve dolu yağışının meydana geldiği ifade edildi. Şiddetli fırtınada evlerin çatıları uçtu, araçlar devrildi, ağaçlar yerlerinden söküldü, bazı bölgelerde elektrik hatlarında hasar meydana geldi.

Kuzey bölgelerine doğru yön değiştiren fırtınanın Indianapolis, Cincinnati, Columbus ve çevresinde hortum ve şiddetli rüzgarlara yol açabileceği belirtildi.

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ABD’de şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi: 12 yaralı
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