ABD’de silahla ölümler 32 yılın en yüksek seviyesinde

ABD'de yeni yayımlanan bir araştırma, ülkedeki ateşli silah kaynaklı ölümlerin 2021'de son 32 yılın en yüksek seviyesinde olduğunu ortaya koydu. Harvard Üniversitesince yapılan araştırmada, bireysel silahlanmanın hız kazandığı ABD'deki silahla ölümlerin genel ölümler arasındaki payı incelendi. Araştırmada, ABD'deki silahla ölümlerin 32 yıl içinde en yüksek seviyesine ulaştığı tespit edilirken, kadın ölüm oranlarında ise erkek ölüm oranlarına göre daha fazla artış olduğu kaydedildi.

2015'TEN BU YANA İKİ KAT ARTTI

Ülkede 32 yıl içinde 1 milyondan fazla silahlı ölüm meydana geldiği aktarılan araştırmada, silahla öldürülenlerin yaklaşık yüzde 14'ünün kadın olduğu, erkekler için bu oranın yüzde 45 olduğu tespit edildi. Ateşli silahlarla işlenen kadın cinayetlerinde ise siyahi kadın cinayetlerinin 2010'dan bu yana üç kattan fazla yükseldiğine işaret edildi. Araştırmada, silahla intiharların ise 2015'ten bu yana iki kattan fazla arttığı ifade edildi.

Harvard Üniversitesi Sağlık Politikası Profesörü David Hemenway, araştırmanın ABD'de son yıllarda silahlı ölümlere ilişkin en kapsamlı analizlerden biri olduğunu söyledi. Uzmanlar, ABD nüfusunu artarken, ülkede silahlı ölüm oranlarının da yükseldiğini belirtiyor.

KOVİD-19 ETKİSİ

Araştırmada, silahlı ölümlerin 2005'ten bu yana daha düşük oranlarda yükseldiği ancak Kovid-19'un da etkisiyle 2019-2021 yılları arasında yüzde 20'lik artış yaşandığına işaret edildi. Çalışmanın yazarlarından Dr. Eric Fleeger, Kovid-19 salgını sırasında silahlı ölümlerin artmasında kişilerin akıl sağlığının bozulması, iş ve özel hayatlarının aksaması gibi unsurların rol oynayabildiğini söyledi. Araştırma, 29 Kasım'da JAMA Network Open dergisi tarafından yayımlandı.