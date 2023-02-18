ABD’de silahlı saldırgan 6 kişiyi öldürdü

Yerel saatle 11.00 civarında benzin istasyonunun marketine girerek bir kişiye ateş eden saldırgan, ardından yakındaki bir eve giderek eski karısını vurdu. New York Times'ın haberine göre, silahlı şüpheli, daha sonra evinin yanındaki başka bir eve giderek üvey babası olduğu düşünülen kişi ile kimliği açıklanmayan kadına ateş etti.