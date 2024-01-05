ABD’de silahlı saldırgan dehşet saçtı! 1 ölü, 5 yaralı

ABD'de bir lise öğrencisinin düzenlediği silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Ülkeyi sarsan olay sonrası 3 günlük yas ilan edildi.

Iowa Kamu Güvenliği'nden Müdür Yardımcısı Mitch Mortvedt, dünkü saldırı sonrasında düzenlenen basın toplantısında, yerel saatle sabah 7.37 civarında bir silahlı saldırı olayının rapor edildiğini söyledi. Saldırganın Perry Lisesi'nin öğrencisi 17 yaşında Dylan Butler olduğu, 5 kişiyi yaraladığı ve bir 6'ıncı sınıf öğrencisini öldürdüğü ifade edildi. Polis ayrıca, saldırganın kendini yaralaması sonucunda olay yerinde öldüğünü belirtti.

POMPALI TÜFEK VE TABANCA İLE SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİRDİ



Mitch Mortvedt, Dylan Butler'ın bir pompalı tüfek ve küçük kalibreli bir tabanca ile saldırıyı gerçekleştiğini belirterek, polisin okulda el yapımı bir patlayıcı bulduğunu da sözlerine ekledi. Butler'ın saldırı sırasında okulun bazı yerlerinden sosyal medya paylaşımları yaptığını açıklayan polis, bu paylaşımların delil olarak inceleneceğinin altını çizdi.