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Giriş Tarihi: 24.10.2021 12:15

ABD’de silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti

DHA
ABD’de silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti

Silahlı saldırıların sık yaşandığı ABD’de bu kez üniversite kampüsü yakınlarında bir saldırı meydana geldi. Düzenlenen saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

ABD'nin Georgia eyaletinde üniversite kampüsü yakınlarında düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

SALDIRGGAN YAKALANAMADI

Georgia Soruşturma Bürosu (GBI), eyaletin Fort Valley ilçesinde bulunan Georgia Üniversitesi kampüsü yakınlarında düzenlenen silahlı saldırıda ölen kişinin öğrenci olmadığını duyurdu.

Saldırıya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldığı ifade edilen açıklamada, henüz gözaltı olmadığı bildirildi. GBI, 7 yaralının sağlık durumunun stabil olduğunu açıkladı.

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ABD’de silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti
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