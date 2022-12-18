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Giriş Tarihi: 18.12.2022 10:07

ABD'de silahsızlanma kampanyası: Silahını getir 500 dolar al

ABD'nin en önemli meselelerinden biri haline gelen silah satışında, silahsızlandırma için New York'ta silahını teslim edenlere 500 dolar kampanyası başlatıldı.

AA
ABD’de silahsızlanma kampanyası: Silahını getir 500 dolar al

ABD'nin New York eyaletinde, silahsızlanmayı özendirmek amacıyla başlatılan kampanyada silahını yetkililere teslim edenlere 500 dolara kadar ödeme yapıldı. Brooklyn Bölge Savcısı Eric Gonzales ve New York Polis Teşkilatının (NYPD) desteklediği kampanyada, ateşli silahını teslim eden herkese, silahın türüne göre 50 ila 500 dolar ödeniyor.

"KAPSAMLI STRATEJİNİN BİR PARÇASI"

Gonzales, kampanyaya ilişkin "Sokaklardan silahları toplamak ortak bir sorumluluktur ve silahları geri alma etkinliği, mahallelerimizdeki silahlı şiddeti azaltmaya yönelik kapsamlı stratejinin bir parçasıdır." açıklamasında bulundu.

"PARA KAZANMAYA DAVET EDİYORUM"

Kampanyanın başarıya ulaşmasını umduğunu belirten Gonzales, "Evinde ateşli silah bulunduran herkesi bu fırsattan yararlanmaya ve önemli miktarda para kazanmaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.

HEDİYE DE VERİLİYOR

NYPD Komiseri Keechant Sewell ise "Şehrimizde silahlı şiddeti azaltmanın en etkili yolu, sokaklarımızdaki silah sayısını azaltmaktır." dedi. Silahını getiren herkese, kimlik ve soru sorulmaksızın 50, 150 ve 500 dolarlık hediye kartları takdim edildi. Silahını teslim eden ilk 25 kişiye, ilanda belirtildiği gibi iPad tablet bilgisayar hediye edildi.

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ABD'de silahsızlanma kampanyası: Silahını getir 500 dolar al
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