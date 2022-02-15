ABD’de skandal iddia! Tecavüz mağdurlarının DNA’ları…

ABD'de San Francisco Bölge Savcılığının, tecavüz kurbanlarından alınan DNA örneklerinin, onları başka suçların failleri olarak tespit etmek için kullanıldığına dair iddiaları araştırdığı bildirildi. Bölge Savcısı Chesa Boudin, polisin fail belirlemek için kullandığı veri tabanında cinsel saldırı kurbanlarından alınan DNA'ların da saklandığını belirtti.

Boudin, bir kadının, yıllar önce aile içi şiddet içeren bir tecavüz muayenesi sırasında alınan DNA'sına dayanarak ağır bir mülkiyet suçundan tutuklandığını aktardı.

"MAĞDURLARA SUÇLU MUAMELESİ YAPILIYOR"

Savcı Boudin, bunun makul olmayan aramalara ve el koymalara karşı anayasal korumanın yanı sıra Kaliforniya Kurbanların Haklar Bildirgesi'ni ihlal edebileceğini ve cinsel saldırı mağdurlarını suçları bildirmekten caydırabileceğini belirtti.

Tecavüz ve cinsel saldırının şiddet içerdiğini ve travmatik olduğunu vurgulayan Boudin, "Faillerini belirlemeye yardımcı olmak için kapsamlı muayeneden geçme cesaretine sahip mağdurların desteklenmek yerine suçlular gibi muamele görmelerinden rahatsızım. Hayatta kalanları öne çıkmaya teşvik etmeliyiz, gelecekte onlara karşı kullanmak için kanıt toplamamalıyız." dedi.