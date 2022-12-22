ABD’de son 40 yılın en büyük bir kar fırtınası bekleniyor

Hava durumu servisi, yılın en yoğun seyahat planlarının yapıldığı dönemde, "Yoğun kar yağışının, seyahatleri çok zor veya imkansız hale getirebileceğini ve hayati tehlike oluşturabileceğini" işaret etti.

Yaklaşan kötü hava şartları nedeniyle United, American ve Delta Havayolları gibi firmalar da ülke genelinde onlarca destinasyona yapılacak uçuşları iptal ettiğini açıkladı.