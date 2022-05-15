Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri ABD’de süpermarkete silahlı saldırı: 8 ölü
Giriş Tarihi: 15.5.2022

ABD’de süpermarkete silahlı saldırı: 8 ölü

ABD’de süpermarkete silahlı saldırı: 8 ölü
NEW York eyaletinin Buffalo kentinde dün bir süpermarkete düzenlenen silahlı saldırıda en az 8 kişi yaşamını yitirdi. Buffalo Polis Departmanı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, öğleden sonra bir süpermarkette silahlı saldırı meydana geldiği bildirildi. Yetkililer, saldırıda en az 8 kişinin öldüğünü açıkladı. Saldırıya ilişkin bir kişi gözaltına alınırken, şüphelinin kimliği açıklanmadı. Saldırganın süpermarkete tüfekle girdiğini ve ateş açtığını belirten yetkililer, saldırının internette canlı yayımlanmış olabileceğini ve saldırganın daha önce bir manifesto yayımlayıp yayımlamadığını soruşturduklarını açıkladı.
ARKADAŞINA GÖNDER
ABD’de süpermarkete silahlı saldırı: 8 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA