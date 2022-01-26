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Giriş Tarihi: 26.1.2022 10:39 Son Güncelleme: 26.1.2022 10:48

ABD'de tartışma yaratan karar! Koronavirüs aşısı olmayı reddedince..

ABD’de tartışma yaratan karar! Koronavirüs aşısı olmayı reddedince..

ABD'de yaşanan bir son dakşka haberi, ülkede tartışmalara neden oldu... Kalp nakli için öncelikli hastalar listesinde bulunan bir hasta, koronavirüs aşısı olmadığı için bu listeden çıkartıldı. Hastaneden yapılan açıklamada, hastanın koronavirüs aşısı olmadığı için ameliyat sonrası yaşam şansının düşük olduğu belirtildi. Hastanenin bu kararı tartışmalara neden oldu.. İşte ABD'de yaşanan olayın detayları...

ABD'de aşı karşı olmadığı için kalp nakli listesinden çıkarılan hastanın durumu tartışma yarattı.
Boston'daki hastane, nakil için öncelikli hastalar listesinde bulunan 31 yaşındaki DJ Ferguson'a Covid-19 aşısı olmayı reddettiği için kalp nakli yapmayacağını açıkladı.

Ferguson'un babası, yerel basına yaptığı açıklamada, kalıtsal bir kalp rahatsızlığı olan oğlunun aşı olmama kararıyla ilgili "Bu onun temel ilkelerine aykırı, buna inanmıyor" dedi. Baba David Ferguson, "Bu konuda onu zorlamaları bir politika, çünkü aşı olmayacak ve onu kalp nakli listesinden çıkarıyorlar" diye konuştu.

Oğlunun cesaretine ve kararlılığına saygı duyduğunu belirten baba, "Bu onun bedeni, onun kararı" ifadelerini kullandı.

HASTANE: AŞI OLMADIĞI İÇİN HAYATTA KALMA ŞANSI DÜŞÜK

Boston'daki hastaneden yapılan açıklamadaysa, "ABD'deki birçok nakil programında olduğu gibi Covid-19 aşısı, nakil hastaları için gerekli birkaç aşıdan ve tedaviden biridir. Aşı başarılı bir ameliyat ve hastanın nakil sonrası hayatta kalma şansı yaratmak için gerekli" dendi.

Birçok uzman, nakil sonrası bağışıklığın düştüğüne ve Covid aşısının önemli olduğuna dikkat çekerek hastanenin kararına destek verdi.

CBS Boston televizyonuna konuşan NYU Grossman Tıp Fakültesi Tıp Etiği bölümünün başındaki Dr. Arthur Caplan, "Her türlü organ nakli ameliyatında bağışıklığınız hızla düşer. Bir grip sizi öldürür, Covid sizi öldürür. Organlar az bulunuyor, onları aşı olduğu için hayatta kalma şansı daha düşük biri yerine yaşama şansı düşük birine vermiyoruz" dedi.

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ABD'de tartışma yaratan karar! Koronavirüs aşısı olmayı reddedince..
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