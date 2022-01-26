ABD’de tartışma yaratan karar! Koronavirüs aşısı olmayı reddedince..

Ferguson'un babası, yerel basına yaptığı açıklamada, kalıtsal bir kalp rahatsızlığı olan oğlunun aşı olmama kararıyla ilgili "Bu onun temel ilkelerine aykırı, buna inanmıyor" dedi. Baba David Ferguson, "Bu konuda onu zorlamaları bir politika, çünkü aşı olmayacak ve onu kalp nakli listesinden çıkarıyorlar" diye konuştu.

Oğlunun cesaretine ve kararlılığına saygı duyduğunu belirten baba, "Bu onun bedeni, onun kararı" ifadelerini kullandı.