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Giriş Tarihi: 7.12.2022

ABD’de teknoloji savaşları: Haber içeriklerini kaldırırız

ABD’de teknoloji savaşları: Haber içeriklerini kaldırırız
Facebook'un ana şirketi Meta, platformda paylaşılan haber içerikleri için ücret ödeme yasasının kabul edilmesi durumda ABD'deki haber içeriklerini kaldırmakla tehdit etti. Gazetecilik Rekabet Yasası olarak adlandırılan tasarı, Kongre'ye sunuldu. Yasanın haber kuruluşlarının Google ve Facebook gibi şirketlerle toplu pazarlık yapmasını kolaylaştırmayı amaçladığı belirtiliyor. Avustralya'da 2021'de yürürlüğe giren benzer bir yasa, ülkedeki Facebook haber akışlarının kısa süre kapatılmasına yol açmıştı.
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ABD’de teknoloji savaşları: Haber içeriklerini kaldırırız
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