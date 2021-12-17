ABD’de TikTok’taki söylenti alarma geçirdi: Okullarda saldırı uyarısı

Daha çok gençlerin rağbet ettiği TikTok isimli sosyal medya uygulamasında "17 Aralık'ta okullarda silahlı saldırı yapılacağı" söylentisi, New Jersey, Florida, Connecticut gibi birçok eyalette, bölge okul idareleri ve yerel kolluk kuvvetlerini harekete geçirdi.

Ülkenin dört bir yanında bazı valiler, okul yöneticileri ve polis merkezleri yaptıkları açıklamalar ve ebeveynlere gönderilen e-postalarda, söz konusu uygulama üzerinden "Okulunuzda Ulusal Silah Ateşleme Günü" etiketiyle bir çağrı yapıldığını, net bir tehdit girişimi tespit edilmemekle birlikte tüm okullarda ihtiyaten güvenlik önlemlerinin artırıldığını duyurdu.

Kaynağı tespit edilemeyen paylaşım, "bir meydan okuma" olarak değerlendirilirken; anne babaların uygulamayı kullanan çocuklarının paylaşımlarını takip etmeleri ve herhangi bir tehdit unsuru görmeleri durumunda yetkililerle irtibata geçmeleri istendi.

TikTok tarafından Twitter'dan yapılan açıklamada, "TikTok aracılığıyla ortaya çıkan veya yayılan bu tür tehditlere dair kanıt bulamasak da okullarda olası şiddete ilişkin uyarıları incelemek için kolluk kuvvetleriyle birlikte çalışıyoruz." ifadesine yer verildi.

NEW JERSEY VALİSİ DE AÇIKLAMA YAPTI

TikTok'ta okullara yönelik saldırı söylentisiyle ilgili New Jersey Valisi Phil Murphy, Twitter'dan "New Jersey okullarına karşı tespit edilmiş herhangi bir tehdit bulunmamakla birlikte çocuklarımızın güvenliği en yüksek önceliğimizdir. Hazırlıklı olmak için kolluk kuvvetleriyle yakın çalışacağız." paylaşımında bulundu.

Murphy, Eyalet Başsavcılığı, Eyalet polisi ve İç Güvenlik Dairesi yetkilileriyle konu hakkına fikir alışverişinde bulunduğu bilgisini paylaştı.

3 HAFTA ÖNCE 4 LİSE ÖĞRENCİSİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Okul saldırılarının yoğun yaşandığı ABD'de yaklaşık 3 hafta önce Michigan'daki Oxford Lisesi'ne düzenlenen silahlı saldırıda, 4 lise öğrencisi hayatını kaybetmiş, birinci derece cinayetle suçlanan 15 yaşındaki saldırgan Ethan Crumpley'nin aynı okulun öğrencisi olduğu anlaşılmıştı.

Ayrıca TikTok'taki okul saldırısı söylentisinin 14 Aralık 2012'de Connecticut eyaletindeki Sandy Hook İlköğretim Okulu'nda 20'si ilkokul birinci sınıf öğrencisi, 28 kişinin öldürülmesiyle sonuçlanan olayla aynı haftaya denk gelmesi konuyla ilgili endişeleri artırarak, yetkilileri daha sıkı önlemler alınması konusunda motive etti.