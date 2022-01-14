ABD’de tren soygunları başladı! Hareket halindeki trenlerde kargoları çalıyorlar

YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA GELDİ: ARTAN HIRSIZLIKLARDAN ENDİŞE DUYUYORUZ

Union Pacific yetkilileri konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Union Pacific, California'daki artan kargo hırsızlıklarından çok endişe duyuyor ve bu suç faaliyetini engellemek için birkaç adım attık. Bu demiryolu suçluları, halk, çalışanlarımız ve yerel kolluk kuvvetleri için ciddi bir güvenlik tehdidi oluşturmaktadır." ifadelerine yer verdi.