Los Angeles'ta kargo taşıyan Union Pacific treni her seferinde hırsızların hedefi oluyor. Hırsızlar kargo treni şehir merkezinden geçerken yavaşladığı esnada vagonlara atlayarak bulabildikleri her şeyi çalıyor ve rayları boş kutularla dolduruyorlar.
DÜNYACA ÜNLÜ MARKALARIN KARGOLARINI DA YAĞMALIYORLAR
Ülkenin her bölgesine giden kargo paketleri arasında dünyaca ünlü Amazon, REI gibi mağazaların kargo paketleri de yer alıyor. Konuyla ilgili olarak yerel basına yansıyan haberlerde Union Pacific'in treninin kilitlerinin kesilmesinin çok kolay olduğu ve bu durumun hırsızların işini kolaylaştırdığı ifade edildi.
ABD'de tren soygunları başladı! Hareket halindeki trenlerde kargoları çalıyorlar | Video
ABD'de tren soygunları başladı! Hareket halindeki trenlerde kargoları çalıyorlar | Video
POLİSE SOYGUN İHBARI GİTMEMİŞ
Gazetecilerin olay yerinde bulunduğu sırada bile hırsızların trene baskın yaptığı ve güpegündüz konteynerleri soyduğu görüldü. Ayrıca Los Angeles polisi yaptığı açıklamada, Union Pacific'in polise hiçbir zaman soygun ihbarında bulunmadığını ifade etti.
YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA GELDİ: ARTAN HIRSIZLIKLARDAN ENDİŞE DUYUYORUZ
Union Pacific yetkilileri konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Union Pacific, California'daki artan kargo hırsızlıklarından çok endişe duyuyor ve bu suç faaliyetini engellemek için birkaç adım attık. Bu demiryolu suçluları, halk, çalışanlarımız ve yerel kolluk kuvvetleri için ciddi bir güvenlik tehdidi oluşturmaktadır." ifadelerine yer verdi.
Union Pacific tarafından yapılan açıklamada, şirkete bağlı güvenlik görevlilerinin sayısının artırıldığı, ayrıca yerel polisle ortak faaliyet göstermeye başlayacakları bildirildi.ABD'de Omicron etkisi: OHAL ilan edildi, raflar boş kaldı!