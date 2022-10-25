ABD’de tüketici güveni 3 ayın en düşük seviyesinde

Conference Board, Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen tüketici güven endeksine ilişkin ekim ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güven endeksi, ekimde geçen aya kıyasla 5,3 puan azalarak 102,5'e indi.

Piyasa beklentilerinden fazla düşüş gösteren tüketici güveninin bu dönemde 106,5 değerini alması tahmin ediliyordu. Üç ayın en düşük seviyesini kaydeden tüketici güveni, eylülde 107,8 seviyesinde gerçekleşmişti.

Amerikalı tüketicilerin mevcut iş ve iş gücü piyasası koşullarına ilişkin değerlendirmelerini yansıtan mevcut durum endeksi, ekimde 11,3 puan azalışla 138,9 seviyesine düştü.

Geleceğe yönelik kısa dönemli değerlendirmeleri yansıtan beklentiler endeksi ise aynı dönemde 1,4 puan azalarak 78,1'e geriledi.

"ENFLASYONİST BASKILAR DEVAM EDECEK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Conference Board'un Ekonomik Göstergeler Kıdemli Direktörü Lynn Franco, tüketici güveninin ağustos ve eylül aylarındaki yükselişinin ardından ekim ayında gerilediğini belirtti.

Mevcut durum endeksindeki keskin düşüşün ekonomik büyümenin 4'üncü çeyreğe başlarken yavaşladığını gösterdiğini kaydeden Franco, tüketicilerin kısa vadeli görünüme ilişkin beklentilerinin ise iç karartıcı olmaya devam ettiğini aktardı.

Franco, beklentiler endeksinin 80 değerinin altında kalmaya devam ettiğini ve bunun da resesyon risklerinin arttığını gösterdiğini ifade etti.

Temmuz ayından bu yana gerileyen enflasyonla ilgili endişelerin yeniden arttığını belirten Franco, "Geleceğe bakıldığında, enflasyonist baskılar tüketici güveni ve harcamaları üzerinde güçlü ters rüzgarlar oluşturmaya devam edecek ve bu da perakendeciler için zorlu bir tatil sezonuna neden olabilir." değerlendirmesinde bulundu.