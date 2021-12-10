ABD’de tuvalette korkunç cinayet! Kanıt 25 yıl sonra ortaya çıktı...

DNA SONUCU ORTAYA ÇIKARDI

Söz konusu sürede, cesedin bulunmasının ardından delillerin toplandığı ve birçok kişinin ifadeye çağrıldığı kaydedilen açıklamada, dedektiflerin geçen yıl bir kanıtı DNA laboratuvarına ilettiği belirtildi. Açıklamada, yapılan DNA incelemesinin ardından failin, farklı suçlardan dolayı cezaevinde olan 51 yaşındaki Danny Lamont Hamilton olduğu sonucuna ulaşıldığı duyuruldu.