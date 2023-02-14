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Giriş Tarihi: 14.2.2023 19:50

ABD'de üniversiteye silahlı saldırı: 3 öğrenci öldü

ABD'nin Michigan Eyalet Üniversitesi'nde yaşanan silahlı saldırıda 3 öğrenci hayatını kaybetti.

AA
ABD’de üniversiteye silahlı saldırı: 3 öğrenci öldü

Üniversitenin güvenliğinden sorumlu polis şefi yardımcısı Chris Rozman, yaptığı açıklamada, saldırganın açtığı ateş sonucu 3 öğrencinin öldüğünü, 5 öğrencinin yaralandığını belirtti.

SALDIRGANIN ÖĞRENCİ OLMADIĞI TESPİT EDİLDİ

Rozman, acil çağrı üzerine silah seslerinin duyulduğu Berkey Hall binasına ulaştıklarını, polisle çatışmaya giren saldırganın bir süre sonra intihar ettiğini söyledi.

İsminin Anthony McRae (43) olduğu açıklanan siyahı saldırganın öğrenci olmadığı ve okulla bir ilişkisi bulunmadığı bilgisi paylaşılırken, saldırıyı gerçekleştirme sebebinin araştırıldığı kaydedildi.

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ABD'de üniversiteye silahlı saldırı: 3 öğrenci öldü
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