ABD’de yaklaşan seçim öncesi Ian Kasırgası tartışması

Kasırganın, Florida'nın bazı bölgelerinde çok büyük hasar oluşturması ve can kaybının bazı kaynaklara göre 100'e yaklaşması, doğal afete karşı "alınan önlemler ve zamanlaması" hakkında tartışmalara yol açtı.

Özellikle eyaletin Lee kasabasının, tahliye emrini vermek için son 24 saate kadar beklemesi eleştirilirken, Florida Valisi Ron DeSantis, ilçe yetkililerinin son anda verdiği tahliye kararının "yerinde" olduğunu savundu.

Fort Myers'ta gazetecilerin sorularını cevaplayan Vali DeSantis, kasırganın son ana kadar nereyi vuracağı konusunda öngörülerin sürekli değiştiğini, sonunda "en kötü senaryo" olan Tampa Körfezi'ni hedef seçtiğini, bunun için tahliye kararlarının daha erken alınması konusunda şansın azaldığını vurguladı.

Florida'da, Ian ile ilgili olduğundan şüphelenilen en az 74 can kaybının 42'sinin Lee kasabasında gerçekleştiği kaydedilmiş, rakamların yüksekliği tahliye gibi önlemlerin kararının geç alınmasına bağlanmıştı.