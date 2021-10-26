ABD’de yeni koronavirüs araştırması: Zihinsel problemler…

ABD'de yapılan bir araştırma, yeni tip koronavirüs geçiren birçok kişinin, teşhisin ardından bir süre zihinsel problemler yaşamaya devam ettiğini ortaya koydu.

New York'taki Mount Sinai hastanelerinde tedavi gören koronavirüs hastaları üzerinde yapılan araştırma, hastaların yüzde 24'ünün "uzun kovid" olarak tanımlanan semptomları gösterdiğini ve iyileştikten aylar sonra sağlık sorunları yaşamaya devam ettiğini gösterdi.