ABD’de yine polis şiddeti: Biden’ın konvoyuna yaklaşan kadına tekme tokat müdahale!

ABD Başkanı Joe Biden'ın konvoyuna yaklaşan kadına polisten çok sert müdahale geldi. Hızla koşan polis, konvoyun yanına yaklaşan göstericiye tekme tokat müdahale etti. O anlar saniye saniye görüntülenirken sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü.
Biden'ı protesto eden kadına polisten tekme tokat müdahale | Video
ABD'nin Los Angeles şehrinde düzenlenen Amerika Ülkeleri Zirvesi'ndeki görüntülere sosyal medyadan tepki yağdı. ABD Başkanı Joe Biden'ın konvoyunun geçtiği bölgelerde gösteriler düzenlendi.
KADINA SERT MÜDAHALE
Araçların geçisi sırasında megafonla tepkisini dile getiren bir kadın çok sert müdahale ile karşılaştı. Amerikan polisi konyoya yaklaşan kadını önce yere düşürdü, sonra tokatladı. Kadın protestocu polise direnmeye çalışırken, çevredekiler polisin tutumuna tepki gösterdi.