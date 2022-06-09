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Giriş Tarihi: 9.6.2022 10:48 Son Güncelleme: 9.6.2022 10:52

ABD'de yine polis şiddeti: Biden'ın konvoyuna yaklaşan kadına tekme tokat müdahale!

ABD’de yine polis şiddeti: Biden’ın konvoyuna yaklaşan kadına tekme tokat müdahale!

ABD'deki polis şiddetine bir yenisi daha eklendi. ABD'nin Los Angeles şehrinde düzenlenen Amerika Ülkeleri Zirvesi'ne giden ABD Başkanı Joe Biden'ın konvoyuna yaklaşan kadına polisten sert müdahale geldi. ABD polisi konvoya yaklaşan kadını yakalayarak yere düşürdü, uzun süre şiddet uyguladı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın konvoyuna yaklaşan kadına polisten çok sert müdahale geldi. Hızla koşan polis, konvoyun yanına yaklaşan göstericiye tekme tokat müdahale etti. O anlar saniye saniye görüntülenirken sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü.

Biden'ı protesto eden kadına polisten tekme tokat müdahale | Video

ABD'nin Los Angeles şehrinde düzenlenen Amerika Ülkeleri Zirvesi'ndeki görüntülere sosyal medyadan tepki yağdı. ABD Başkanı Joe Biden'ın konvoyunun geçtiği bölgelerde gösteriler düzenlendi.

KADINA SERT MÜDAHALE

Araçların geçisi sırasında megafonla tepkisini dile getiren bir kadın çok sert müdahale ile karşılaştı. Amerikan polisi konyoya yaklaşan kadını önce yere düşürdü, sonra tokatladı. Kadın protestocu polise direnmeye çalışırken, çevredekiler polisin tutumuna tepki gösterdi.

POLİSİN HAREKETİ TEPKİ ÇEKTİ

Polisin kadını yere düşürüp tokatladığı anlar sırasında diğer polislerin güvenlik çemberi oluşturduğu görüldü. ABD polisi uzun süre yerde şiddet uyguladığı kadını kelepçeleyerek gözaltına aldı.

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ABD'de yine polis şiddeti: Biden'ın konvoyuna yaklaşan kadına tekme tokat müdahale!
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