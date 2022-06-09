ABD’de yine polis şiddeti: Biden’ın konvoyuna yaklaşan kadına tekme tokat müdahale!

ABD Başkanı Joe Biden'ın konvoyuna yaklaşan kadına polisten çok sert müdahale geldi. Hızla koşan polis, konvoyun yanına yaklaşan göstericiye tekme tokat müdahale etti. O anlar saniye saniye görüntülenirken sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü.

Biden'ı protesto eden kadına polisten tekme tokat müdahale | Video

ABD'nin Los Angeles şehrinde düzenlenen Amerika Ülkeleri Zirvesi'ndeki görüntülere sosyal medyadan tepki yağdı. ABD Başkanı Joe Biden'ın konvoyunun geçtiği bölgelerde gösteriler düzenlendi.