ABD’deki Gazze gösterileri devam ediyor! Beyaz Saray’ın karşısında kamp kurdular

ABD'nin İsrail'e desteğini ve Gazze'deki katliamı protesto etmek amacıyla ülke genelinde nisan ayının ortasından itibaren birçok üniversite kampüsünde çadır kamplar kurulmuş ve yaklaşık 6 hafta süren kampüs gösterilerinde binlerce Amerikalı öğrenci Filistin'e desteklerini ortaya koymuştu.