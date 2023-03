ABD’deki kasırga faciasında ölü sayısı 25’e yükseldi

ABD'nin Mississippi eyaletinde kasırga meydana geldi. Mississippi Acil Durum Yönetim Dairesi, kasırgada can kaybının 25 olduğunu duyurdu. Açıklamada, "Şu anda ölü sayısı 25'e yükseldi ve onlarca kişi yaralandı. Ölümler Sharkey, Humphreys, Carroll ve Monroe ilçelerinde bildirildi. Birden fazla devlet kurumu ve ortak, müdahale ve kurtarma çabalarına yardımcı olmak için birlikte çalışıyor" denildi.



VALİ REEVES OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN ETTİ

Mississippi Valisi Tate Reeves, eyalette acil durum ilan ettiğini ve ABD Başkan Joe Biden ile görüşme gerçekleştirdiğini ifade ederek, "Şiddetli kasırgadan etkilenen Mississippi ilçelerinde Olağanüstü Hal ilan ettim. İhtiyacı olan vatandaşlarımız adına mevcut her kaynağı sağlayacağız. Karşılaştığımız ölümcül kasırga hakkında Başkan Biden ile konuştuk. Müdahaleleri desteklemek için Federal Acil Durum Yönetimi Dairesi'nin (FEMA) orada olacağı konusunda bize güvence verdi" dedi.

ABD Başkanı Biden ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yardım etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. İhtiyaç duyduğunuz desteği, ne kadar sürerse sürsün sağlamak için birlikte çalışacağız" ifadelerini kullandı.