ABD’deki kazada şüpheler artıyor

ABD'nin başkenti Washington'da Ronald Reagan Havalimanı'na iniş sırasında havada askeri helikopterle çarpışan yolcu uçağının karakutusuna ulaşıldı. American Airlines'ın işlettiği uçakta 60 yolcu ile dört mürettebat, helikopterde ise üç asker bulunuyordu. 29 Ocak'taki kazadan kurtulan olmazken şimdiye kadar 27 cesede ulaşılabildi. CBS News'in aktardığına göre normalde trafik kontrolünü iki kişi yönetiyordu ancak olay sırasında yalnızca bir kişi görev başındaydı. New York Times gazetesi de kazada helikopterin belirlenen rotanın dışına çıktığını öne sürdü. Kazanın oluş nedeninin birkaç hafta içerisinde netleşmesi bekleniyor.ABD Başkanı Donald Trump, olay yerini ziyaret edip etmeyeceğine ilişkin soruya, "Siz söyleyin, olay yeri neresi? Su mu? Yüzmeye gitmemi mi istiyorsunuz?" yanıtını verdi.