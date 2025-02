ABD’deki Türkler bir araya gelip hasret giderdi

Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu, dün gece Türk toplumunun faaliyetlerine yönelik buluşma etkinliği düzenledi. Başkonsolos Muhittin Ahmet Yazal, sivil toplum temsilcileri ile vatandaşların yer aldığı etkinlikte yaptığı konuşmada, "Mesafe olsa da bizim kapımız her zaman açık. Mümkünse kapımıza her gelenle o anda müsaitsek görüşeyim istiyorum" dedi. Hasret giderdiklerini anlatan Yazal, dükkân, cami ve dernekleriyle Türk toplumunun misafir edeceği birçok mekânın bulunduğunu dile getirdi.