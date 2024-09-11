ABD’den Ayşenur ikiyüzlülüğü

Terör devleti İsrail'in keskin nişancıları tarafından 6 Eylül'de işgal altındaki Batı Şeria'da başından vurarak şehit ettiği ABD ve Türk vatandaşı aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin ölümü soykırıma destek veren ABD'nin ikiyüzlülüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. ABD Başkanı Joe Biden olayın kaza olduğunu belirterek İsrail'i savunurken Savunma Bakanlığı (Pentagon) İsrail'i sorumlu tuttu. ABD Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada "Savunma Bakanı (Lloyd) Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile görüşerek, Batı Şeria'da bir protestoya katılan Amerikalı vatandaş Ayşenur Eygi'nin sebepsiz ve haksız yere ölümünden İsrail güçlerinin sorumlu olduğu konusundaki ciddi endişesini dile getirdi" denildi.ABD Başkanı Biden ise İsrail'in Eygi'nin öldürülmesini kabul etmesiyle ilgili yorumunu soran basın mensubuna, konuyla ilgili daha detaylı bilgi aldığını belirterek, "Öyle gözüküyor ki bu bir kazaydı, (kurşun) yerden sekerek kaza ile onu vurmuş. Halen bu konu üzerine çalışıyorum" değerlendirmesini yaptı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da "Hiç kimse protestoya katıldığı için vurulmamalı ve öldürülmemeli" demişti.