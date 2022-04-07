ABD’den Çin açıklaması: Ukrayna’yı işgal eden Rusya’yı desteklemekten rahatsız

"RUSYA'NIN VETO HAKKININ OLMASI, ONLARIN TECRİT EDİLMESİNİ VETO ETMEMİZ ANLAMINA GELMEZ"

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy dün BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmaya değinen Thomas-Greenfield ise, her şeye rağmen konseyin Rusya'yı tecrit etmeyi başardığı için takdir edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Rusların veto hakkının olması, onların tecrit edilmesini veto etmemiz anlamına gelmez. Başkan Zelenskiy'nin BM Güvenlik Konseyine bağlanarak Rusya'nın da salonda bulunduğu sırada o korkunç görüntüleri izletmesi ve konseyde konuşma yapabilmesi bu konseyin gücünü ortaya koyar. Konseyin bu gücü onları buraya çağırmaya, kınamaya, tecrit etmeye ve Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olarak bu platformu propagandalarını yapmak için kullanmalarına engel olmaya yeterli olmuştur" dedi.

Thomas-Greenfield ayrıca, Rusya'nın saldırgan tutumunun NATO ülkelerini cephe oluşturmaya ve Rusya'yı kınamaya yönelik güçlü bir fikir birliğine yol açtığını ifade ederek, ülkesinin bu hafta Rusya'nın Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nden çıkarılması çağrısında bulunduğuna da dikkat çekti.