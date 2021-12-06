ABD’den Çin itirafı: İnanılmaz bir hızla ilerliyorlar

İNANILMAZ BİR HIZLA İLERLİYORLAR

Thompson açıklamalarında; "Ortalama olarak bizim olduğumuzdan iki kat daha hızlı inşa ediyor, sahaya yerleştiriyor ve güncelliyorlar, çok yakında, geliştirme ve teslimat yeteneklerimizi hızlandırmaya başlamazsak, bizi aşacakları anlamına geliyor. 2030 mantıksız bir tahmin değil" dedi.