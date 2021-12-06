ABD’den Çin itirafı: İnanılmaz bir hızla ilerliyorlar

ABD'de Çin alarmı verildi. ABD Uzay Kuvvetleri Uzay Operasyonları Başkan Yardımcısı General David Thompson, Çin'in büyüyen askeri uzay potansiyeli konusunda uyarılarda bulunurken 2030 yılını işaret etti. Thompson, hipersonik füze denemesi ile başta ABD olmak üzerepek çok ülkenin radarına giren Çin'in ABD'nin 'iki katı' hızda ilerlediğini ifade etti.
İTİRAF GİBİ AÇIKLAMA
ABD Uzay Kuvvetleri Operasyon Başkan Yardımcısı General David Thompson Çin'in büyüyen askeri uzay potansiyeli konusunda itiraf gibi açıklamalarda bulundu. Çin'in uzay yeteneklerini ABD'nin "iki katı oranında" geliştirdiğini söyledi. General Thompson, Çin'in on yılın sonunda uzay yeteneklerinde ABD'yi geçebileceği konusunda uyardı.
İNANILMAZ BİR HIZLA İLERLİYORLAR
Thompson açıklamalarında; "Ortalama olarak bizim olduğumuzdan iki kat daha hızlı inşa ediyor, sahaya yerleştiriyor ve güncelliyorlar, çok yakında, geliştirme ve teslimat yeteneklerimizi hızlandırmaya başlamazsak, bizi aşacakları anlamına geliyor. 2030 mantıksız bir tahmin değil" dedi.