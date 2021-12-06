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Giriş Tarihi: 6.12.2021 12:34 Son Güncelleme: 6.12.2021 12:59

ABD'den Çin itirafı: İnanılmaz bir hızla ilerliyorlar

ABD’den Çin itirafı: İnanılmaz bir hızla ilerliyorlar

ABD Uzay Kuvvetleri'nde görevli General David Thompson'dan çok konuşulacak Çin itirafı geldi. Çin'in uzay yeteneklerinin ABD'nin 'iki katı' oranında geliştirdiğini ifade eden Thompson, Çin'in on yılın sonunda uzay yeteneklerinde ABD'yi geçebileceği konusunda uyardı. Çin'in büyüyen askeri uzay potansiyeli konusunda 'inanılmaz bir hızla' ilerlediğini belirtti.

ABD'de Çin alarmı verildi. ABD Uzay Kuvvetleri Uzay Operasyonları Başkan Yardımcısı General David Thompson, Çin'in büyüyen askeri uzay potansiyeli konusunda uyarılarda bulunurken 2030 yılını işaret etti. Thompson, hipersonik füze denemesi ile başta ABD olmak üzerepek çok ülkenin radarına giren Çin'in ABD'nin 'iki katı' hızda ilerlediğini ifade etti.

İTİRAF GİBİ AÇIKLAMA

ABD Uzay Kuvvetleri Operasyon Başkan Yardımcısı General David Thompson Çin'in büyüyen askeri uzay potansiyeli konusunda itiraf gibi açıklamalarda bulundu. Çin'in uzay yeteneklerini ABD'nin "iki katı oranında" geliştirdiğini söyledi. General Thompson, Çin'in on yılın sonunda uzay yeteneklerinde ABD'yi geçebileceği konusunda uyardı.

İNANILMAZ BİR HIZLA İLERLİYORLAR

Thompson açıklamalarında; "Ortalama olarak bizim olduğumuzdan iki kat daha hızlı inşa ediyor, sahaya yerleştiriyor ve güncelliyorlar, çok yakında, geliştirme ve teslimat yeteneklerimizi hızlandırmaya başlamazsak, bizi aşacakları anlamına geliyor. 2030 mantıksız bir tahmin değil" dedi.

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ABD'den Çin itirafı: İnanılmaz bir hızla ilerliyorlar
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