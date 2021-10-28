ASKERİ ÜSLER...

Çin, 1947'de yayımladığı "Dokuz Çizgi Hattı" adı verilen haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'inde egemenlik iddiasında bulunuyor. Deniz altı kaynakları açısından zengin bölgedeki hak iddiaları, başta Filipinler olmak üzere Vietnam, Brunei ve Malezya gibi kıyı komşusu ülkelerle egemenlik ihtilafına yol açıyor.

Uluslararası Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına karar vermişti.

Pekin yönetimi, ABD'nin bölgedeki askeri varlığını eleştirirken, Washington ve bölge ülkeleri, Çin'in tartışmalı sulardaki resiflere yapay adalar inşa ettiğini ve bunlara askeri üsler kurarak silahlandırdığını iddia ediyor.