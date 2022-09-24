ABD’den Çin’e gözdağı! ‘Yaptığınızın sonuçları olur!’

"TAYVAN SORUNU ÇİN'İN İÇ MESELESİDİR"

Çin Dışişleri Bakanı Wang görüşmede ABD'li mevkidaşı Blinken'e, "Tayvan sorunu Çin'in iç meselesidir ve ABD'nin bunu çözmek için hangi yöntemin kullanılacağına müdahale etme hakkı yoktur. Tayvan'ın bağımsızlığına açıkça karşı çıkmalı ve engellemeliyiz" dedi. Wang, "Çin-ABD ilişkileri kritik bir noktada. Dünyadan, tarihten ve iki halktan sorumlu bir tutum içinde olan iki tarafın, ikili ilişkilerin daha fazla bozulmasını engelleme, durumu yeniden istikrara kavuşturma noktasında doğru yaklaşımı benimsemesi ve bunun için çalışması zorunludur" ifadelerini kullandı. Wang, "Tayvan sorunu Çin'in temel çıkarlarının merkezinde yer alıyor. Ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğünü korumak bizim görevimizdir ve bu konuda kesinlikle hiçbir belirsizlik yoktur" dedi.