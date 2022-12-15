Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri ABD'den Çin'i kızdıracak hamle: 36 şirket kara listeye alındı
Giriş Tarihi: 15.12.2022 21:04

ABD'den Çin'i kızdıracak hamle: 36 şirket kara listeye alındı

ABD yönetimi, Amerikan teknolojisine erişimlerini kısıtlamak amacıyla 36 Çinli şirketi kara listeye ekledi.

AA
ABD’den Çin’i kızdıracak hamle: 36 şirket kara listeye alındı

ABD Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, 36 Çinli şirkete Amerikan malları, yazılımları ve teknolojilerine erişimi ciddi şekilde kısıtlayacak katı lisans gereklilikleri uygulanacağı aktarıldı.

Çip üreticisi YMTC ile yapay zeka çip endüstrisindeki 21 büyük Çinli firma da ABD'nin kara listeye eklediği şirketler arasında yer aldı.

"ABD'NİN ULUSAL GÜVENLİĞİNİ KORUMAYA YÖNELİK"

Sanayi ve Güvenlikten Sorumlu Ticaret Müsteşarı Alan Estevez, konuya ilişkin, Çin'in askeri modernizasyon ve insan hakları ihlalleri için yapay zeka, gelişmiş bilgi işlem ve diğer güçlü, ticari olarak mevcut teknolojilerden yararlanma kabiliyetini ciddi şekilde kısıtlayarak ABD'nin ulusal güvenliğini korumaya yönelik attıkları adımları ilerlettiklerini bildirdi.

ARKADAŞINA GÖNDER
ABD'den Çin'i kızdıracak hamle: 36 şirket kara listeye alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA